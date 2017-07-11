Российский дирижер Валерий Георгиев выступит во Франции

Национальным оркестром Франции будет дирижировать художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Георгиев. Концерт будет посвящен значимой для французов дате.

Через несколько дней, 14 июля, на Марсовом поле во Франции состоится выступление Национального оркестра Пятой Республики, которым будет руководить российский дирижер Валерий Георгиев. Выступление смогут посмотреть все желающие абсолютно бесплатно, а его завершением станет традиционный салют.Концерт начнется в 21:15 по местному времени.

Оркестр под руководством Валерия Георгиева исполнит произведения Мусоргского, Пуччини, Брамса, Римского-Корсакова и многих других композиторов.

Напомним, что в 1789 году 14 июля была взята штурмом крепость-тюрьма Бастилия. С тех пор во Франции всенародно отмечают этот день: подготавливают военный парад на Елисейских полях, в котором участвует президент страны, устраивают балы и грандиозный фейерверк у Эйфелевой башни.

Что касается Валерия Георгиева, то он не только главная персона Мариинского театра в Петербурге: музыкант также является главный дирижером Мюнхенского филармонического оркестра, а раннее возглавлял Лондонский симфонический оркестр. Кроме того, Георгиев занимает пост декана факультета искусств Санкт-Петербургского государственного университета и Председателя Всероссийского хорового общества.

Злата Шамшура

Видео: инстаграм, v_gergiev