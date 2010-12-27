Георгий Полтавченко и Сергей Аксенов обсудили перспективы сотрудничества Петербурга и Крыма

В этот день в Совете министров Республики Крым прошло заседание представителей власти Северной столицы и Крыма по реализации плана мероприятий к Соглашению о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве между регионами.
В ходе заседания губернатору Санкт-Петербурга был вручен знак «Почетный гражданин Симферополя».
Полтавченко поблагодарил за высокую оценку его вклада в укрепление сотрудничества между Санкт-Петербургом и Симферополем. Он также отметил, что на данный момент Петербург взаимодействует с Крымом во всех сферах и на всех уровнях.
Губернатор Санкт-Петербурга отметил, что последовательно выполняется Соглашение о сотрудничестве и План конкретных мероприятий по его реализации – те важные документы, которые были подписаны в 2015 году.
Активный обмен опытом между КРП «Вода Крыма» и ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в сфере развития систем водоснабжения и водоотведения продолжается. Специалисты Петербурга участвуют в разработке единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым.
Стоит сказать, что в этом году в Крыму смогут отдохнуть 8 тысяч петербургских школьников.
Фото: https://www.instagram.com/rashidtemrezov/