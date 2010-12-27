Георгий Полтавченко и Сергей Аксенов обсудили перспективы сотрудничества Петербурга и Крыма

5 июня губернатор Петербурга Георгий Полтавченко находящийся во главе официальной делегации Санкт-Петербурга в Симферополе, встретился с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым. Стороны обсудили итоги сотрудничества за три года и перспективы дальнейших отношений. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

В этот день в Совете министров Республики Крым прошло заседание представителей власти Северной столицы и Крыма по реализации плана мероприятий к Соглашению о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве между регионами.

В ходе заседания губернатору Санкт-Петербурга был вручен знак «Почетный гражданин Симферополя».



Полтавченко поблагодарил за высокую оценку его вклада в укрепление сотрудничества между Санкт-Петербургом и Симферополем. Он также отметил, что на данный момент Петербург взаимодействует с Крымом во всех сферах и на всех уровнях.



Губернатор Санкт-Петербурга отметил, что последовательно выполняется Соглашение о сотрудничестве и План конкретных мероприятий по его реализации – те важные документы, которые были подписаны в 2015 году.



Активный обмен опытом между КРП «Вода Крыма» и ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в сфере развития систем водоснабжения и водоотведения продолжается. Специалисты Петербурга участвуют в разработке единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым.

Стоит сказать, что в этом году в Крыму смогут отдохнуть 8 тысяч петербургских школьников.

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