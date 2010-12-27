Генпрокурор Украины пообещал продолжить суд против «труса» Януковича

Януковича будут судить за измену Украине

Суд над экс-президентом Украины Виктором Януковичем по делу о госизмене будет продолжен, несмотря на его отказ от адвокатов. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что отказ экс-президента страны Виктора Януковича участвовать в судебном процессе не стал для него неожиданностью. По его словам, он всегда знал, что бывший президент Украины "испугается и убежит".

Напомним, что ранее генеральная прокуратура Украины согласилась рассмотреть заявление экс-президента об открытии дела о государственном перевороте.