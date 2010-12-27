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Генпрокурор Украины пообещал продолжить суд против «труса» Януковича
Сегодня, 22:59
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Sheker
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Генпрокурор Украины пообещал продолжить суд против «труса» Януковича

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Януковича будут судить за измену Украине

         Суд над экс-президентом Украины Виктором Януковичем по делу о госизмене будет продолжен, несмотря на его отказ от адвокатов. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что отказ экс-президента страны Виктора Януковича участвовать в судебном процессе не стал для него неожиданностью. По его словам, он всегда знал, что бывший президент Украины "испугается и убежит".

Напомним, что ранее генеральная прокуратура Украины согласилась рассмотреть заявление экс-президента об открытии дела о государственном перевороте.

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Категории: Мировые новости Лента новостей

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