Ученые выяснили, что в дружелюбии собак виноват "синдром эльфа"

Недавно ученые выяснили, что почти все собаки являются носителями, так называемого, "синдрома эльфа", страдающие которым характеризуются общей задержкой умственного развития.
"Это исследование крайне интересно с той точки зрения, что оно поддерживает гипотезу "выживания добрейших", описывающей процесс одомашнивания собак. Когда эти гены были повреждены и переставлены в хромосомах волков, их страх перед людьми был заменен на дружелюбие, и у человека появился первый спутник", — рассказал Брайан Хэйр из университета Дьюка в Дареме в статье в журнале Science Advances.
Мутации в геноме псов исследователи нашли, сравнивая ДНК нескольких десятков дворняжек, породистых собак и диких волков. Оказалось, что чем дружелюбнее собака, тем больше мутаций и ошибок содержал в себе ее геном.
Елизавета Попова