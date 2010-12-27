Ученые выяснили, что в дружелюбии собак виноват "синдром эльфа"

Американские генетики нашли объяснение дружелюбию собак и их привязанности к людям. Секрет добродушности оказался в перестройке хромосом, вызывающей задержку умственного развития четвероногих.

Недавно ученые выяснили, что почти все собаки являются носителями, так называемого, "синдрома эльфа", страдающие которым характеризуются общей задержкой умственного развития.

"Это исследование крайне интересно с той точки зрения, что оно поддерживает гипотезу "выживания добрейших", описывающей процесс одомашнивания собак. Когда эти гены были повреждены и переставлены в хромосомах волков, их страх перед людьми был заменен на дружелюбие, и у человека появился первый спутник", — рассказал Брайан Хэйр из университета Дьюка в Дареме в статье в журнале Science Advances.

Мутации в геноме псов исследователи нашли, сравнивая ДНК нескольких десятков дворняжек, породистых собак и диких волков. Оказалось, что чем дружелюбнее собака, тем больше мутаций и ошибок содержал в себе ее геном.

Елизавета Попова