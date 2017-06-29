Директор турфирмы получила условный срок за обман клиентов на 4 млн рублей

Генеральный директор туристической фирмы собирала деньги клиентов на своем счете, но тратила не на покупку путевок, а на собственные нужны. Суд приговорил женщину к четырем годам условно.

Суд Северной столицы вынес приговор генеральному директору очередной безответственной турфирмы. Главу ООО "Сириус" обвиняли в особо крупном мошенничестве. Женщина смогла обмануть своих клиентов на 4,2 миллиона рублей.

Установлено, что с мая по сентябрь 2015 года сотрудники турфирмы оказывали услуги по подбору и бронированию туров. Все деньги передавались руководителю: наличные лично в руки, а безнал на банковский счет ее мужа. Сотрудники копании не знали о преступном замысле руководства.

В итоге у подсудимой оказалось 4,2 миллиона рублей. Которые она потратила не на оплату путевок, а на свои собственные нужды.

Против женщины было возбуждено уголовное дело. Октябрьский суд приговорил ее к четырем годам условного срока с испытательным сроком в пять лет.