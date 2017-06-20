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Гендиректор "Динамо": Данни даст ответ в ближайшее время

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Генеральный директор московского "Динамо" Евгений Муравьев подчеркнул, что, по словам самого Мигеля Данни, футболист уже известил клуб о том, что днях даст ответ по поводу интереса к нему со стороны сине-бело-голубых. По словам гендиректора, на данный момент хавбек взял паузу.

Как сообщает "Фонтанка", гендиректор московского "Динамо" Евгений Муравьев подчеркнул, что полузащитник Мигель Данни известил клуб о том, что днях даст ответ по поводу интереса к нему со стороны "Зенита". По его словам, на данный момент хавбек взял паузу.

По словам Муравьева, Данни взял тайм-аут, уехал в Португалию и обещал на днях ответить по поводу возможного контракта.

Стоит напомнить, что 15 июня болельщики Северной столицы попрощались с португальским полузащитником Мигелем Данни. Руководство клуба за несколько дней до этого решило не продлевать с ним контракт.

Теги: динамо , зенит
Категории: Спорт

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