Гендиректор "Динамо": Данни даст ответ в ближайшее время

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Генеральный директор московского "Динамо" Евгений Муравьев подчеркнул, что, по словам самого Мигеля Данни, футболист уже известил клуб о том, что днях даст ответ по поводу интереса к нему со стороны сине-бело-голубых. По словам гендиректора, на данный момент хавбек взял паузу.