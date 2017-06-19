В Пулковском парке пройдет крупнейший научно-технический Open air.

Geek Picnic открывает множество возможностей для любителей науки, техники, научной фанатстики и познаний. Два дня в Пулковском парке можно будет увидеть необычных роботов, зрелищные эксперименты, а также посетить множество интересных лекций. Главной сенсацией станет лекция популяризатора науки и этолога Ричарда Докинза.

Посетители смогут увидеть гонки донов, битвы роботов, попробовать высокотехнологичную еду. На пикнике найдется развлечение для всей семьи. Детям понравится в интерактивных зонах, а родители смогут окунуться в виртуальную реальность.