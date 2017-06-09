Где в Петербурге получить паспорт болельщика на Кубок конфедераций-2017

Piter.tv выяснил для чего нужен паспорт болельщика, где его оформить и получить, а также расписание матчей Кубка конфедераций-2017.

Для чего нужен паспорт баллельщика?

Паспорт болельщика или FAN ID - специальная именная карта, которая является обязательным требованием для посещения матчей Кубка Конфедераций-2017 и Чемпионата мира по футболу-2018. Паспорт болельщика оформляется бесплатно на каждого человека после покупки хотя бы одного билета на матч. Стоит отметить, что для граждан зарубежных стран этот документ дает право въезда в страну без визы на период проведения Кубка конфедераций, а также 10 дней до и после футбольного турнира.

Где получить паспорт болельщика в Петербурге?

Осуществить оформление паспорта нужно на сайте fan-id.ru после покупки билета на матч. Для регистрации на сайте потребуются персональные данные и фото. Кроме того, болельщик должен выбрать способ получения документа. Его можно получить по почте или лично, придя в центр FIND ID. Далее необходимо дождаться уведомления о статусе заявления. При получении паспорта болельщика при себе необходимо иметь оригинал документа, удостоверяющего личность (свидетельство о рождении для детей до 14 лет), данные которого были указаны в заявке, и желательно ее номер тоже. Адреса центров в Петербурге по выдаче FIND ID:

Литейный проспект, дом 26; Проспект Добролюбова, дом 20, к. 1.; Приморский проспект, дом 72.

Часы работы всех центров: пн.-вскр. – с 9.00 до 21.00 (без перерыва). В праздничные дни Центр выдачи работает по обычному расписанию.

Отметим, в случае утери Fan ID его можно восстановить на каждом из стадионов, принимающих матчи турнира, а также в пунктах выдачи паспорта болельщика.

Расписание матчей на Кубке конфедераций-2017.

Кубок конфедераций - соревнование по футболу, организуемое среди национальных сборных и проводимое под руководством главной международной футбольной организации — Международной федерации футбола (ФИФА).

Кубок конфедераций проводится за год до Чемпионата мира по футболу в той же стране, где будет проходить предстоящий Чемпионат мира. В соревновании принимают участие восемь команд: победители каждого континентального чемпионата, победитель предыдущего Чемпионата мира и команда принимающей страны.

В групповом этапе принимает участие 8 команд, разбитых на 2 группы. Матчи этого этапа будут проходить с 17 по 25 июня. Каждая команда проведёт по три игры. В стадию плей-офф проходят сборные, занявшие 1-е и 2-е место в своих группах.

Фото: сайт fan-id.ru

Фото: сайт FootballRussia

Фото, видео: "Вконтакте" группа "Паспорт болельщика/FAN ID/Кубок Конфедераций"