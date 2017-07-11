Где в Петербурге покататься на роликах: адреса и стоимость аренды 

Летом в выходные и по вечерам не хочется сидеть дома. Поэтому многие горожане встают на ролики, чтобы развлечься и немного потренироваться. Где в Петербурге можно покататься и взять инвентарь на прокат расскажет Piter.tv.

ЦПКИО ИМЕНИ С. М. КИРОВА (ЕЛАГИН ОСТРОВ)



Это первое место для роллеров в Петербурге, которое приходит в голову. Парк пересекают многочисленные дорожки с гладким асфальтом. На дорожках расчерчены зоны для людей на колесах и пешеходов, так что столкновение с кем-то произойти не должно. Также на территории парка есть открытый роллердром на 800 квадратных метров.

Вход в будние дни бесплатный, а в выходные и праздничные дни от 30 до 100 рублей. Дети до 7 лет, пенсионеры, студенты могут пройти бесплатно. Для удобства отдыхающих в парке обустроены кафе, где можно перекусить, туалеты и другие удобства. Однако за популярность приходится платить не только монетой: в выходные тут бывает много желающих покататься.

Адрес. Елагин остров



Прокат роликов в ЦПКиО имени С. М. Кирова



Взять в аренду ролики можно в роллердроме. Он располагается со стороны Приморского проспекта, его легко найти по картам парка. Аренда роликов тут стоит 150 рублей за час. Если сдать ролики позже, то сумма увеличивается. За каждые лишние 20 минут прибавляется 50 рублей. В залог можно оставить две тысячи рублей.

ПАРК 300-ЛЕТИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Парк в Приморском районе идеально подходит для любителей прогулок на роликах. Вся территория исчерчена дорожками и аллеями, покрытыми хорошим асфальтом. Кроме того, для экстремалов тут тоже есть уголок. В парке открыт самый большой скейт-парк в городе с разгонками, фан-боксами с наклонными гранями и рейлом, ступеньками.

Одним из плюсов этой точки точно станет вид: можно кататься по аллее вдоль пляжа с видом на Финский залив. А после изнурительных катаний можно прогуляться по песку. На территории самого парка работает wi-fi. А перекусить можно в кафе, которые находятся недалеко.

Адрес: Приморский пр., д. 74 (Невская губа)

Прокат роликов в Парке 300-летия Санкт-Петербурга

На территории парка работает прокат роликов Gornostay. Здесь вы можете за 250 рублей на час получить ботинки с колесами. Чем дольше аренда, тем дешевле выходит: 3 часа – 600 рублей, день – 900 рублей. Также выгодно брать ролики на ночь (с 21.00 до 11.00) – это обойдется в 600 рублей. Комплект защиты выдается бесплатно. В залог нужно оставить три тысячи рублей или документ (принимаются паспорт и водительские права).

ПРИМОРСКИЙ ПАРК ПОБЕДЫ (КРЕСТОВСКИЙ ОСТРОВ)



Еще одно популярное место для отдыха и катаний на роликах – это парк на Крестовском острове, который находится в непосредственной близости от станции метро. В парке хорошо проработанная система дорожек и аллей, на которых уложен ровный асфальт. Также можно доехать до футбольного стадиона. В парке также обустроен роллердром для экстремалов.

Вход в парк всегда бесплатный. Проголодавшись всегда можно найти точки с перекусом и водой, а также кафе. После катания можно покормить лебедей на односменном озере или прокатиться на аттракционах.

Адрес: Крестовский проспект, 23А,



Прокат роликов в Приморском Парке Победы



На центральной аллее парка легко найти прокат роликов. Самыми распространенными точками там являются палатки Jet Set. Здесь за прокат роликов со взрослых берут 250-300 рублей. А для детей предоставляют скидки – 200-250 рублей. В качестве залога придется оставить и документ и деньги (от 1,5 тысяч рублей).

ЦЕНТР ГОРОДА



Если вы не хотите кататься в парках, а желаете наслаждаться архитектурой, то идеально будет кататься в центре города. Правда, тут вы с трудом сможете найти рампы для экстремального развлечения. Для поездок лучше выбирать не Невский проспект, так как там в любой день много людей. А вот небольшие улочки недалеко от него – вполне подойдут.

Из весомых плюсов такого катания можно назвать то, что вокруг вас будет много кафе и другого рода заведений, где вы сможете перекусить или купить воды.



Прокат роликов в центре города



С прокатом роликов в центре города немного сложнее, так как такие компании все же выбирают места ближе к паркам, где аренда явно будет пользоваться популярностью. Но есть несколько прокатов и в центре города.

Например, прокат RentGo. Он находится в доме 10 на улице Печатника Григорьева недалеко сразу от трех станций метро. За два часа аренды тут просят 200 рублей, за четыре – 300, а за восемь – 400. Еще удобнее брать прокат на сутки – всего за 450 рублей у вас ролики на 24 часа. Ночной прокат стоит 300 рублей. В качестве залога придется оставить документ (принимают паспорт, загранпаспорт, военный билет) с деньгами или просто деньги (три тысячи рублей).

Также можно на сутки взять ролики в прокат в комиссионном магазине "Спортивный меломан". Он расположен в доме 24 переулка Гривцова. Здесь первые 24 часа будут стоит 450 рублей, последующие будут стоить 350 рублей. Правда, в залог вам придется оставить полную стоимость роликов.

НАЙТИ КОМПАНИЮ ДЛЯ КАТАНИЯ НА РОЛИКАХ В ПЕТЕРБУРГЕ



Если у вас есть ролики или желание на них кататься (а то и все это вместе), то не стоит откладывать. даже если вам кажется, что у вас не будет компании. Этот вопрос легко решить через социальные сети. ВКонтакте есть несколько групп, где могут объединяться фанаты роликов. Например, "РОЛЛЕРЫ ПИТЕРА" насчитывают почти 12 тысяч участников. Тут можно найти спутника для покатушек, задать вопрос о роликах или даже купить подержанные.

Через группу "Катающийся город" можно попасть на бесплатные групповые занятия. Там вас научат базовым вещам для катания на роликах: чтобы не просто катиться до первого столба. Но и профессионально тормозить.

Также поискать интересные маршруты и компанию можно на сайтах Inlinelife и Катушкин.

Видео: Youtube / Peter Andreev