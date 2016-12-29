Где остановиться в Санкт-Петербурге?

Сервис Spiti поможет найти выгодный вариант для аренды жилья в Петербурге на короткий срок

Санкт-Петербург всегда был самым лучшим городом для путешествий. И очередная премия, на этот раз от World Travel Awards, это еще раз подтвердило. Поэтому неудивительно, что и в 2017 году северную столицу ждет поток туристов. Так что если вы живете в Санкт-Петербурге, то ваш дом всегда будет основным приютом для друзей или родственников из других городов.

А что делать, если в собственной квартире оставить гостей не получается?

Какой ночлег искать для своих друзей? Подбирать гостиницу? Намного удобнее будет найти квартиру, которую сдают посуточно. Так ваши гости смогут с комфортом остановиться в любом районе Санкт-Петербурга.

Современная сфера посуточной аренды квартир в Санкт-Петербурге может предложить несколько существенных преимуществ перед гостиницами. Часто при поиске жилья не несколько дней, такие плюсы станут решающими при поиске жилья.





Какие плюсы у посуточной аренды жилья в Санкт-Петербурге?

Расположение. Квартиру на сутки или несколько дней можно найти в любом районе города. Вы можете подобрать жилье рядом с местом, которое хотите посетить, или с учетом транспортной близости. Снять квартиру посуточно у Эрмитажа или выбрать студию у аэропорта Пулково - решайте сами! Удобство. Современная квартира посуточно - это гостиничный сервис, со всеми отчетными документами, плюс полноценная кухня и беспроблемное заселение с детьми или домашними животными. Цена. При всех преимуществах, достойный вариант квартиры посуточно будет на 20-25% самого недорогого варианта гостиницы. Ценовой диапазон квартир где можно остановиться в Санкт-Петербурге очень широкий - от самых доступных студий до солидных апартаментов. Скорость и простота бронирования. Найти квартиру посуточно можно с помощью сервиса Spiti или мобильного приложения для IOS или Android. Выбирайте удобный вариант по расположению, количеству комнат и цене и связывайтесь напрямую с арендодателем. Сервис позволяет без комиссий и переплаты в короткий срок найти жилье на любой удобный срок.

Теперь вы знаете, где остановиться в северной столице. Находите квартиры посуточно с помощью Spiti и путешествие в Санкт-Петербург будет комфортным!