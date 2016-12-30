Гаю Ричи на заметку: грабителю не отдали деньги, ружьё дало осечку, он расстроился и ушёл

В минувшую пятницу, 3 февраля 2017 года в Шлиссельбурге разбойник с обрезом попытался отобрать деньги у продавца, но всё пошло не по плану, — в смысле, вообще

Сегодня, 4 февраля 2017 года стало известно об одном нелепом казусе, который произошёл вчера, вечером пятницы в Шлиссельбурге. Там разбойник с обрезом пытался отобрать деньги у продавца "Евросети" на улице Затонной, но денег в кассе не оказалось.

Услышав это, гражданин разозлился, направил обрез в потолок, затем нажал на спусковой крючок, но выстрела не последовало. Почуяв неладное, отпетый мошенник свернул своё представление и в расстроенных чувствах покинул салон мобильной связи. По данному факту проводится проверка.

Видео: Piter.TV