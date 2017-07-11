Видео: Примадонна со своей семьей посетила крокодилов

На днях Максим Галкин умилил подписчиков в Instagram забавным видео о походе в зоопарк с бесстрашным сыном Гарри, милейшей дочкой Лизой и их звездной мамой.

Алла Пугачева и Максим Галкин все чаще публикуют забавные видео с их подрастающими харизматичными детьми. На этот раз их семья отправилась смотреть крокодилов, слонов, летучих мышей и туканов. Галкин начал снимать детишек еще в машине по дороге в зоопарк, спрашивая об их ожиданиях и желаниях. Сын Гарри больше всего хотел увидел обезьян, а угодил вместе с папой в пещеру с пауками и летучими мышами. Дочка Лиза с мамой пещеру обошли стороной. Девочка мечтала увидеть туканов, и ее мечта сбылась. Правда тигр напугал малышку. После острых ощущений, знакомства с экзотическими животными, семья полакомилась мороженым.

Под такими публикациями особенно много "сердец" и приятных восхищенных комментариев: рука злостных хейтеров обходит такую милоту стороной. "Аллочка так прекрасно выглядит, совершенно не на свой возраст", "Какие вы милые", "Идеальная семья. Пример для подражания", "На маму похожа сильно", "Обожаю Гарри и Лизу! Готова смотреть бесконечно", - позитивные отзывы толпятся один за одним под новым видеороликом. Фолловеры особенно отметили то, как свежо и молодо выглядит Примадонна. Еще подписчики не раз подчеркнули артистичность звездных детишек.

Злата Шамшура