Смольный не собирается убирать гайд-парк с Марсова поля

Вице-губернатор ПетербургаАлександр Говорунов заявил, что вероятность переноса гайд-парка с Марсова поля минимальна.

Гайд-парк на Марсовом поле, где можно проводить митинги без согласования, а только с уведомлением властей, скорее всего, сохранится. Об этом сказал вице-губернатор Петербурга Александр Говорунов "Фонтанке".

Чиновник отметил, что решение по гайд-парку в ближайшее время примет губернатор города Георгий Полтавченко. Говорунов подчеркнул, что власти не зря в свое время приняли решение о создании такого места в центре города.

Общественный совет при ГУ МВД предложил полицейским и властям города изменить постановления о публичных мероприятиях после массовых протестов 12 июня. Общественникам показалось неуместным проведение акций на могилах в центре Северной столицы.