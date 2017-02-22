МВД может наградить пенсионера, застрелившего грабителя у ТРК на Савушкина

Главное управление МВД по Петербургу и Ленобласти рассматривает возможность награды для военного пенсионера, отбившегося от грабителей со стрельбой.

ГУ МВД готово наградить 53-летнего пенсионера Минобороны, который 22 февраля отбился от грабителей, застрелив одного из них из наградного пистолета. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на ведомство.

Также есть информация, что преступники перед нападением некоторое время следили за своей жертвой. Перед инцидентом пенсионер получил некоторую сумму денег. Точный размер которой не уточняется.

В среду, 22 февраля, около половины третьего на парковке у торгово-развлекательного центра в доме 126 на улице Савушкина, произошла потасовка со стрельбой. Двое грабителей напали на военного пенсионера и попытались завладеть его имуществом. Когда мужчина не поддался, кто-то из преступников открыл огонь. В ответ мужчина достал свой наградной пистолет и ранил нападавших. Одному удалось сесть в Ford, где их дожидался третий злоумышленник-водитель. А вот другому повезло меньше. Он скончался от полученной травмы на месте.

Ранее мы писали: Пенсионер в смертельной перестрелке убил нападавшего в Приморском районе.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Видео: Youtube / Никита Сараев