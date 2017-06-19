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СМИ: МВД подтвердили распыления газа в отделении с задержанными на Марсовом поле

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В ГУ МВД подтвердили, что в отделении полиции Московского района был распылен перцовый газ. Но в ведомстве подчеркнули, что средство было применено в соответствии с законом.

Представители правоохранительных органов рассказали, что в отделении, где находились задержанные на антикоррупционном митинге 12 июня люди, был распылен газ. При этом в ГУ МВД подчеркивают, что травить людей никто не собирался.

Как сообщает "Фонтанка" со слов представителей ГУ МВД, газ распылили в камере, где сидел задержанный за мелкое хулиганство. 37-летнего петербуржца держали в отдельной камере с учетом медицинских показаний. По словам правоохранителей, заключенный начал буянить и пытался навредить себе. В отношении мужчины применили перцовый газ в соответствии с законодательством.

Задержанный на Марсовом поле перевели в зал совещаний для продолжения процессуальных действий. Одной из женщин вызвали скорую. Осмотревшие ее врачи не нашли оснований для госпитализации.

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Теги: марсово поле , митинг на марсовом поле , несанкционарованная акция , новости спб
Категории: Новости СПб

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