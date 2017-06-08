Снова проверка теплосетей: фонтаны кипятка могут забить в пяти районах Петербурга

ГУП "ТЭК СПб" продолжает проводить испытания теплосетей. На этот раз из-за проверок небезопасно будет в пяти районах: Приморском, Кировском, Красногвардейском, Пушкинском и Фрунзенском.

В четверг, 8 июня, в Северной столице снова пройдут испытания теплосетей. ГУП "ТЭК СПб" на этот раз испытают трубопроводы в Приморском, Фрунзенском, Кировском, Красногвардейском и Пушкинском районах.

В Приморском проверять на прочность будут трубы, которые идут от котельных в поселке Лисий Нос на улице Электропередач, а также в поселке Ольгино в доме 21б на Граничной улице и доме 118 на Лахтинском проспекте.

Шесть котельных буту участвовать в проверке во Фрунзенском районе: Красносельское шоссе, 7а, Грузинская улица, 10 корпус 2, Лиговский проспект, 170 корпус 2 и 275 корпус 2, Расстанная улица, 25 корпус 3, Тамбовская улица, 14.

В Кировском районе теплосети протестируют в границе улиц Маршала Говорова, Балтийской, переулка Молодежного и Розенштейна.

По одной котельной на Ириновском проспекте, проспекте Энтузиастов и деревне Заневке проверят в Красногвардейском районе.

В Пушкинском районе бутут проверять на прочность распределительные котельные в доме 7а на Красносельском шоссе, и у зданий 32 и 44 на Волхонском шоссе.

Проверки проходят в городе не первый день. Иногда они приводят к прорыву труб и разливу. Проезжие части, тротуары и газоны заполняет кипяток. Иногда из-за испытаний во дворах и на улицах появляются настоящие гейзеры и фонтаны. В таких случаях горожан просят сообщать в экстренные службы.

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