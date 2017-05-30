ГОЛОС МУСОРНОГО МОРЯ: выставка Андрея Сикорского в АРТМУЗЕ

ГОЛОС МУСОРНОГО МОРЯ: выставка Андрея Сикорского
Галерея «Ц», АРТМУЗА
арт-гид: Вячеслав Корнев, композитор: Альфред Шнитке
арт-операторы: Андрей Кузькин и Гера Парфиненко
"АРТ-ЛИКБЕЗ" № 65
Петроград, 29 мая 2017
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Персональная выставка Андрея Сикорского «Голос Мусорного Моря» задает особые правила игры для умного и внимательного зрителя. Многоканальная экспозиция (маски, ассамбляжи, скульптуры, инсталляции, стихи, видео-арт и т.п.) рассчитана на полифоническое восприятие той фантазийной реальности, что рождается на прибрежной полосе из противоборства мировых стихий. Обработанные морем продукты цивилизации, становящиеся у Сикорского телами большинства экспонатов – это стихии Земли и Воды, союз природы и культуры,