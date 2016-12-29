В Петербурге за 2016 год в ДТП погибло 236 человек

Среди погибших всего четыре ребенка. А на дорогах Ленобласти погибли 491 человек, в том числе 14 детей.

ГИБДД подвела итоги уходящего 2016 года. В целом год оказался положительным: в Петербурге и 13 % уменьшилось количество ДТП, а в Ленобласти на 16%. Всего за 12 месяцев в городе произошло 147 576 аварий. Из них немного более шести тысяч были с пострадавшими (на 16% меньше прошлогоднего показателя). А погибло 236 человек, в том числе четыре ребенка. Это на 33% и 55% меньше 2015 года соответственно. Различные ранения в ДТП получили 7184 человека, в том числе 688 детей.

Сотрудники ГИБДД подчеркивают, что тяжесть последствий после дорожных ЧП в Петербурге меньше, чем в среднем по Северо-Западному округу.

В Ленинградской области за 2016 год произошло 31 153 аварии. На 16% меньше прошлого года. В 2948 из них были пострадавшие (на 14%: сократилось с 2015 года). Всего же 3774 человека получили ранения разной степени. Из них 404 – это дети. Эти данные уменьшились на 16% и 12% соответственно. Не обошлось и без аварий с летальным исходом: на дорогах области погибли 491 человек, в том числе 14 детей.