Более 5 млн рублей штрафов собрало ГАТИ за грязные и облупившиеся фасады

Специалисты государственной административно-технической инспекции Петербурга оштрафовали владельцев зданий на 5,3 миллиона рублей из-за неудовлетворительного внешнего вида фасадов домов на набережных.

С начала 2017 года сотрудники государственной административно-технической инспекции проводили проверку состояния фасадов домов на набережных Северной столицы. Оказалось, что 80% из них находятся в неудовлетворительном состоянии.

Всего с начала года сотрудники ГАТИ оценили 268 фасадов нежилых зданий, об этом сообщает пресс-служба ведомства. Оказалось, что 210 из них в неудовлетворительном состоянии. При том, что 148 этих строений признаны объектами культурного наследия. ГАТИ не понравилось, что фасады немытые и нечищеные. На них также местами облупилась штукатурка и не работают водостоки.

Требования устранить недочеты получили 203 владельца зданий и поправили ситуацию. А вот те, кто не захотел сотрудничать получили 415 ел об административной ответственности. Общая сумма штрафов составила более 5,3 миллиона рублей.

В этом году ГАТИ уже предложила объединить статьи об ответственности за неисполнение требований по содержанию объекта благоустройства, а также повышения штрафов за несоблюдение сроков ремонта.