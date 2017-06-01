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Видео: футболистки в бикини, на которых можно смотреть вечно

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Эти девушки вместо скучного лежания на пляже выбирают активный отдых.

 Девушки не только отличаются великолепными формами и сексуальностью, но и великолепной спортивной подготовкой. Слабый пол, ничуть не уступает мужчинам по степени владения футбольным мячом, но девушки однозначно красивее смотрятся. Доказательства тому - видео с одного из пляжей, где жаркие красотки демонстрируют скиллы, которым позавидовали бы многие футболисты.

Теги: девушки на пляже , девушки футболистки , красивые девушки играют в футбол
Категории: Лента новостей Спорт Piter Light

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