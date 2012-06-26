Футболисты из Петербурга вырвали победу двумя невероятными голами за 20 секунд

Канал Piter.TV публикует видео лучшего момента очередного тура Суперлиги Санкт-Петербурга по мини-футболу.

Невероятное футбольное видео из Петербурга. Во время трансляции Суперлиги города по мини-футболу на канале Piter.TV произошел момент, который фанаты уже окрестили самым ярким в этом сезоне. Речь идет о концовке матча между лидерами турнира: командами "АЖИО АСАБ" и "Петербург-04". Футболисты "Петербурга-04" за 40 секунд до финального свистка обыгрывали соперников со счетом 3:2. Однако два невероятных гола на последних секундах встречи, один из которых забил голкипер "АЖИО-АСАБ", переломили ход игры. В итоге "АЖИО-АСАБ" праздновал победу со счетом 4:3.

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