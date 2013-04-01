Фура с 18 тоннами говядины таинственно исчезла между Петербургом и Владимиром

Грузовик выехал со склада в Северной столице, но до точки назначения во Владимире не доехал. Водитель не выходит на связь.

В правоохранительные органы обратился сотрудник фирмы. Он рассказал, что по дороге из Петербурга во Владимир исчезла фура с их грузом. В кузове большегруза находилось 18,5 тонн замороженной говядины.

Мясо загрузили еще 23 декабря на складе в 7-ом Предпортовом проезде. Товар должен был направиться на адрес заявителя во Владимире. Однако, говядина до сих пор так и не появилась на складах покупателя. А связаться с водителем грузовика, перевозившего товар, невозможно.

Служители закона проводят проверку по факту загадочно пропавшего груза. Устанавливаются подробности перевозки и прорабатываются возможные версии.

В октябре фура с алкоголем таинственно пропала по дороге из Петербурга на Урал. Пропавшие товары тянули более чем на 4,5 миллиона. Выехав со склада в Северной столице, водитель так и не приехал в Курган. Связаться с ним также не удалось.

Видео: Youtube