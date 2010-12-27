В "Метрострое" уточнили сроки возможной сдачи Фрунзенского радиуса

"Метрострой" готов раньше срока выполнить все работы по Фрунзенскому радиусу. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на руководство организации. В компании заявили, что им по силам достроить станции метро "Дунайский проспект", "Проспект Славы" и "Шушары" к началу 2018-го года. При этом официальный контракт с правительством Петербурга предусматривал выполнение работ до конца 2018-го года.
В "Метрострое" уточнили, что досрочная реализация плана работ напрямую зависит от качества финансирования со стороны заказчика. Сдать Фрунзенский радиус к первому кварталу следующего года получится лишь в том случае, если строители будут регулярно получать необходимые выплаты от Смольного. На данный момент речь идет о необходимости оплаты 2 млрд рублей: деньги пойдут на закупку отделочных материалов для новых станций.
Ранее Piter.TV сообщал, что "ЛенСпецСМУ" достроит метро в Шушарах к августу 2018 года.