В "Метрострое" уточнили сроки возможной сдачи Фрунзенского радиуса

Новые станции петербургского метро на Фрунзенском радиусе могут быть сданы раньше срока.

"Метрострой" готов раньше срока выполнить все работы по Фрунзенскому радиусу. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на руководство организации. В компании заявили, что им по силам достроить станции метро "Дунайский проспект", "Проспект Славы" и "Шушары" к началу 2018-го года. При этом официальный контракт с правительством Петербурга предусматривал выполнение работ до конца 2018-го года.

В "Метрострое" уточнили, что досрочная реализация плана работ напрямую зависит от качества финансирования со стороны заказчика. Сдать Фрунзенский радиус к первому кварталу следующего года получится лишь в том случае, если строители будут регулярно получать необходимые выплаты от Смольного. На данный момент речь идет о необходимости оплаты 2 млрд рублей: деньги пойдут на закупку отделочных материалов для новых станций.

Ранее Piter.TV сообщал, что "ЛенСпецСМУ" достроит метро в Шушарах к августу 2018 года.