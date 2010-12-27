Фоторепортаж Piter.tv о шествии Бессмертного полка

Сотни тысяч петербуржцев с портретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, вышли на улицы, чтобы почтить память погибших. Многие горожане не могут сдержать слёз. Молодые ребята запевают военные песни, а их подхватывают все остальные.
Даже самые маленькие участники Бессмертного полка беззаботно машут флажками и звонко кричат « С победой!». Огромной волной проносится по Невскому проспекту троекратное продолжительное «Ураааа».
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Фотограф: Ксения Крохина