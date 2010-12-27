Фоторепортаж Piter.tv о шествии Бессмертного полка

Первый бессмертный полк прошел в 2012 году и с тех пор, он проходит во всех регионам России. Как это было в Петербурге в этом году, смотрите в нашем фоторепортаже.

Сотни тысяч петербуржцев с портретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, вышли на улицы, чтобы почтить память погибших. Многие горожане не могут сдержать слёз. Молодые ребята запевают военные песни, а их подхватывают все остальные.

Даже самые маленькие участники Бессмертного полка беззаботно машут флажками и звонко кричат « С победой!». Огромной волной проносится по Невскому проспекту троекратное продолжительное «Ураааа».

Фотограф: Ксения Крохина