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Фоторепортаж Piter.tv о шествии Бессмертного полка
Сегодня, 15:55
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Raymoond
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Фоторепортаж Piter.tv о шествии Бессмертного полка

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Первый бессмертный полк прошел в 2012 году и с тех пор, он проходит во всех регионам России. Как это было в Петербурге в этом году, смотрите в нашем фоторепортаже.

Сотни тысяч петербуржцев с портретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, вышли на улицы, чтобы почтить память погибших. Многие горожане не могут сдержать слёз. Молодые ребята запевают военные песни, а их подхватывают все остальные.

Даже самые маленькие участники Бессмертного полка беззаботно машут флажками и звонко кричат « С победой!». Огромной волной проносится по Невскому проспекту троекратное продолжительное «Ураааа».

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Фотограф: Ксения Крохина

 

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Категории: Лента новостей Новости СПб

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