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Фотофакт: Петербург готовится к параду, военная техника уже на Дворцовой
Сегодня, 19:08
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Butenko
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Фотофакт: Петербург готовится к параду, военная техника уже на Дворцовой

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На Дворцовую площадь выехали десятки военных автомобилей, а набережную Мойки перекрыли ракетные комплексы.

Сегодня, 5 мая, в центре Петербурга проходит очередная репетиция Парада Победы. Сразу на нескольких улицах были замечены крупные колонны военной техники. Об этом сообщают в социальных сетях простые петербуржцы. Они же выкладывают в Сеть фото на фоне ракетных комплексов и военных внедорожников. Так, на Дворцовую площадь выехали десятки ГАЗов маскировочной окраски с георгиевскими лентами на корпусах. По словам очевидцев, это выглядит "красиво и масштабно".

Горожане сообщают, что из-за подготовки к праздничу частично закрыто движение по набережной реки Мойки. Движения нет по обе стороны от Невского проспекта до Певческого моста. Здесь очевидцы заметили зенитно-ракетные комплексы и радиолокационные системы. 

 

 

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

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Теги: новости петербурга , новости спб , репетиция парада 9 мая , репетиция парада победы спб
Категории: Новости СПб

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