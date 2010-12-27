Фотофакт: Петербург готовится к параду, военная техника уже на Дворцовой

На Дворцовую площадь выехали десятки военных автомобилей, а набережную Мойки перекрыли ракетные комплексы.

Сегодня, 5 мая, в центре Петербурга проходит очередная репетиция Парада Победы. Сразу на нескольких улицах были замечены крупные колонны военной техники. Об этом сообщают в социальных сетях простые петербуржцы. Они же выкладывают в Сеть фото на фоне ракетных комплексов и военных внедорожников. Так, на Дворцовую площадь выехали десятки ГАЗов маскировочной окраски с георгиевскими лентами на корпусах. По словам очевидцев, это выглядит "красиво и масштабно".

Горожане сообщают, что из-за подготовки к праздничу частично закрыто движение по набережной реки Мойки. Движения нет по обе стороны от Невского проспекта до Певческого моста. Здесь очевидцы заметили зенитно-ракетные комплексы и радиолокационные системы.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург