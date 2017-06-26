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Фото: вандалы разгромили могилу лидера «Кино» Виктора Цоя‍

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Вандалы испортили мемориал, созданный поклонниками Виктора Цоя на месте его захоронения

В Петербурге на Богословском кладбище неизвестные разорили мемориал на могиле музыканта Виктора Цоя. На месте захоронения петербургского музыканта, которое часто становится местом паломничества фанатов группы "Кино", разбросаны цветы и мусор, разлит алкоголь, валяются осколки стекла. 

Велика вероятность того, что вандалами оказались сами поклонники коллектива и Виктора Цоя, которые отмечали на его могиле годовщину со дня его рождения. 

Фотографии с места захоронения были опубликованы в сообществе "Демократический Петербург" "ВКонтакте". 

Напомним, на прошлой неделе в России отмечали 55-й день рождения Виктора Цоя. К важной культурной дате "Яндекс" опубликовал снятый одним планом клип на песню "Звезда по имени Солнце", снятый в Петербурге.  

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Теги: акт вандализма , богословское кладбище , вандализм , виктор цой , группа кино , могила цоя , петербург , цой
Категории: Лента новостей

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