Фото: вандалы разгромили могилу лидера «Кино» Виктора Цоя‍

Вандалы испортили мемориал, созданный поклонниками Виктора Цоя на месте его захоронения

В Петербурге на Богословском кладбище неизвестные разорили мемориал на могиле музыканта Виктора Цоя. На месте захоронения петербургского музыканта, которое часто становится местом паломничества фанатов группы "Кино", разбросаны цветы и мусор, разлит алкоголь, валяются осколки стекла.

Велика вероятность того, что вандалами оказались сами поклонники коллектива и Виктора Цоя, которые отмечали на его могиле годовщину со дня его рождения.

Фотографии с места захоронения были опубликованы в сообществе "Демократический Петербург" "ВКонтакте".

Напомним, на прошлой неделе в России отмечали 55-й день рождения Виктора Цоя. К важной культурной дате "Яндекс" опубликовал снятый одним планом клип на песню "Звезда по имени Солнце", снятый в Петербурге.