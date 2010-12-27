Фото: в Сосновке открыли памятник собакам-саперам

В Петербурге появился еще один трогательный памятник, посвященный эпохе Великой Отечественной войны.

В Петербурге в парке Сосновка появился еще один памятный объект. На территории главного парка Калининского района состоялось открытие памятника собакам-саперам, служившим на Ленинградском фронте. Об этом сообщает "Петербургский дневник". Монумент представляет собой две крупные фигуры из бронзы, установленные на метровый мраморный постамент. Это девушка-кинолог в военной форме и крупная овчарка-сапер на поводке.

В день открытия памятника чиновники и жители Калининского района возложили цветы к монументу. На торжественной церемонии петербуржцам напомнили, что во время Великой Отечественной войны собаки-саперы на Северо-Западном фронте помогли отыскать и обезвредить около 500 000 мин. А главная школа служебного собаководства НКВД располагалась именно на территории Сосновки.

Отметим, что петербуржцы уже активно фотографируются на фоне нового памятника. В социальных сетях появилось сразу несколько кадров с уникальной достопримечательностью.

Фото: Instagram, tired_raccoon_1310