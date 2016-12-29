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Фото: в Калининском районе прорвало трубу с кипятком

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Первое рабочее утро после праздников началось с коммунальной аварии

Раннее утро понедельника, 9 января 2017 года, началось для жителей нескольких домов по улице Васенко с коммунальной аварии. По сообщениям очевидцев, там прорвало трубу горячего водоснабжения. Фотографиями с места происшествия поделились очевидцы в сообщесте spb_today.

– На Ул Васенко прорвало трубу. Перекрыта в районе дома 12, – рассказал один из подписчиков сообщества. – Актуально на семь часов утра.

Подробностей происшествия не сообщается. Известно, что на месте аварии уже работает бригада "Теплосети".

Видео: из архива
Фото: spb_today

Теги: авария калининский район , коммунальная авария , петербург , прорыв трубы
Категории: Новости СПб Происшествия

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