Фото: в Калининском районе прорвало трубу с кипятком

Первое рабочее утро после праздников началось с коммунальной аварии

Раннее утро понедельника, 9 января 2017 года, началось для жителей нескольких домов по улице Васенко с коммунальной аварии. По сообщениям очевидцев, там прорвало трубу горячего водоснабжения. Фотографиями с места происшествия поделились очевидцы в сообщесте spb_today.

– На Ул Васенко прорвало трубу. Перекрыта в районе дома 12, – рассказал один из подписчиков сообщества. – Актуально на семь часов утра.

Подробностей происшествия не сообщается. Известно, что на месте аварии уже работает бригада "Теплосети".

Видео: из архива

Фото: spb_today