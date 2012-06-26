Фото: причиной давки на "Петроградской" стала поломка эскалатора

В пресс-службе петербургского метрополитена сообщили о том, что в 18-20 во вторник, 1 февраля 2017 года, на "Петроградскую" был ограничен вход по причине неисправности эскалатора.
Очевидцы сообщили об образовавшейся в этой связи давке у входа в метро. По словам пассажиров, которые попытались воспользоваться петербургским метрополитеном. у входа на станцию скопилось много народа, наблюдается давка. Пассажиров пускали в метро только через подземный переход.
Как сообщается, ситуация нормализовалась только к 18.45.
Видео: из архива
Фото: spb_ today
Фото: spb_ today