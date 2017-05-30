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Фото: ночью на Обводном живописно горел расселенный дом

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Как сообщили в МЧС, в результате пожара никто не пострадал

В ночь на вторник, 30 мая 2017 года, на Обводном канале полыхало расселенное здание, расположенное совсем рядом с ТЦ "Варшавский экспресс". Алое зарево было видно далеко от места пожара.

Как рассказали в пресс-службе МЧС, информация о пожаре поступила на пульт дежурного около половины четвертого часа утра. Горел дом по адресу наб. Обводного канала, 118. 

Сообщается, что в заброшенном доме горел мусор на площади в две сотни квадратных метров. В МЧС уточнили, что на тушении пожара работали четыре расчета.

По предварительным данным, пострадавших на пожаре не было.

Видео: архив
Фото: spb_today 

Теги: заброшенное здание , обводный канал , петербург , пожар , пожар в расселенном доме , расселенное здание
Категории: Новости СПб Происшествия

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