Фото: ночью на Обводном живописно горел расселенный дом

Как сообщили в МЧС, в результате пожара никто не пострадал

В ночь на вторник, 30 мая 2017 года, на Обводном канале полыхало расселенное здание, расположенное совсем рядом с ТЦ "Варшавский экспресс". Алое зарево было видно далеко от места пожара.

Как рассказали в пресс-службе МЧС, информация о пожаре поступила на пульт дежурного около половины четвертого часа утра. Горел дом по адресу наб. Обводного канала, 118.

Сообщается, что в заброшенном доме горел мусор на площади в две сотни квадратных метров. В МЧС уточнили, что на тушении пожара работали четыре расчета.

По предварительным данным, пострадавших на пожаре не было.

Видео: архив

Фото: spb_today