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Фото и видео из Парижа: Сильнейший ливень затопил столичное метро

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Власти города борются с последствиями проливного дождя, который затопил 20 станций Парижского метрополитена

 Мощный ливень обрушился на столицу Франции накануне вечером, 9 июля.

Сильный дождь не прекращался несколько часов. Улицы Парижа ушли под воду. Ливневые стоки не справлялись с огромными потоками воды, и они залили метро. В социальных сетях появилось множество фото и видео от очевидцев: потоки воды стекают в подземку, на дорогах вместо асфальта бурные реки.

Местные СМИ сообщают, что всего за час в Париже выпала месячная норма осадков. В спасательные службы города поступило около 2х тысяч вызовов. О пострадавших не сообщается. Из-за ливня приостановлена работа 20 станций подземного метро.

Пользователи социальных сетей шутили, что в понедельник им придется добираться на работу на байдарках. 

Видео: Twitter(Jordi Bonabosch, Ben McPartland, Tiphanie Moreau), Instagram( jmarct)

Фото: Twitter( laetitweet, AntoinedeP)

 

Теги: видео , новости мира , париж , фото , франция
Категории: Происшествия Мировые новости Лента новостей

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