Фото: За ночь на Типанова сгорели два автомобиля

Очевидцы вызвали спасателей и не дали огню распространиться на стоявшие рядом машины

Очевидцы в сообществе spb_today рассказали о сильном ночном автомобильном пожаре, произошедшем на улице Типанова у доме №30. Там, по словам одного из свидетелей, около часу ночи загорелся автомобиль марки "Ауди". Огонь моментально перекинулся на второй "Ауди" – белого цвета – который был припаркован рядом.

– Пожарные приехали примерно через 2-3 минуты после возгорания. Все эти 3 минуты я и еще один парень отчаянно бегали и стучали по колесам и дворникам рядом стоящих авто, – рассказал свидетель происшествия. – Только у одного из четырех была сигнализация и номер телефона под стеклом. Спустился и отогнал. Если бы пожарные ехали дольше, сгорел бы весь ряд, учитывая силу и порывы ветра.

По предварительным данным, пожар в автомобиле начался не из-за поджога: рядом, по словам очевидцев, никого из посторонних не было.

Как сообщается, спасателей к месту автомобильного пожара вызвали сотрудники находящегося рядом круглосуточного супермаркета.

– Именно они увидели момент возгорания машины и моментально позвонили в 112 с просьбой "приехать как можно скорее". С таким ветром каждая минута была на счету, – рассказал тот же очевидец.

Видео: Из архива

Фото: spb_today