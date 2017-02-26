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Фото: Внедорожник протаранил автозаправку на проспекте Большевиков

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В Невском районе автомобиль пробил отбойник, пролетел по кустам и врезался в заправку

Ранним утром воскресенья, 26 февраля 2017 года, на автозаправке Neste, расположенной на проспекте Большевиков в Невском районе Петербурга, произошла серьезная авария с участием внедорожника: водитель, не справившись с управлением, пролетел через зону зеленых насаждений, пробил ограждение, а затем врезался в здание автозаправочной станции.

Как сообщается, в аварии чудом никто не погиб. Водитель, однако, оказался на больничной койке, а его автомобиль смяло, как консервную банку.

"Сквозь поребрики, насаждения и отбойник. Влетели в станцию. Все живы. Но в больнице", - прокомментировал в сообществе spb_today подписчик паблика.  

Видео:  архив
Фото: spb_today

Теги: авария , дтп , дтп на автозаправке , дтп петербург , невский район , петербург , проспект большевиков
Категории: Новости СПб ДТП

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