Фото: Внедорожник протаранил автозаправку на проспекте Большевиков

В Невском районе автомобиль пробил отбойник, пролетел по кустам и врезался в заправку

Ранним утром воскресенья, 26 февраля 2017 года, на автозаправке Neste, расположенной на проспекте Большевиков в Невском районе Петербурга, произошла серьезная авария с участием внедорожника: водитель, не справившись с управлением, пролетел через зону зеленых насаждений, пробил ограждение, а затем врезался в здание автозаправочной станции.

Как сообщается, в аварии чудом никто не погиб. Водитель, однако, оказался на больничной койке, а его автомобиль смяло, как консервную банку.

"Сквозь поребрики, насаждения и отбойник. Влетели в станцию. Все живы. Но в больнице", - прокомментировал в сообществе spb_today подписчик паблика.

Видео: архив

Фото: spb_today