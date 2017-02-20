Фото: В страшной аварии с автомобилем скорой пострадал фельдшер

На место ДТП на улице Савушкина выезжали четыре экипажа медиков

Вечером воскресенья, 19 февраля 2017 года, на перекрестке улиц Савушкина и Планерной произошла серьезная авария. Как рассказали свидетели происшествия в сообществе spb_today, там столкнулись легковой автомобиль (по словам очевидцев, «Хонда Аккорд») и скорая. Образовалась большая автомобильная пробка.

По предварительным данным, – судя по сообщениям очевидцев – в аварии серьезно пострадал как минимум один человек. Точной информации о том, кто это был и насколько серьезными оказались травмы пострадавшего, не сообщалось.

«Много скорых. Кого-то на носилках грузили и с сиренами уезжали, – прокомментировал один из свидетелей. Фельдшер скорой сам пострадал».

Сообщается также, что водитель "Хонды" двигался по городу на большой скорости, будто бы превышавшей допустимый скоростной режим.

«Водитель «Аккорда» довольно дерзко ехал соточку по набережной, пренебрегая поворотниками. Сам ехал 80 перед ним, и наблюдал, как это чудо всех ловко обгоняло, – сообщил очевидец. – Догнал его через пару минут после ДТП, он стоял и осматривал свой битый авто, держась за голову».