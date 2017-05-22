Фото: В Петербурге в ДТП с такси пострадали два человека

На перекрестке Просвещения и Брянцева столкнулись несколько автомобилей

Поздним вечером воскресенья, 21 мая 2017 года, на севере Петербурга произошла серьезная авария с участием такси. Как сообщается, в аварии пострадали люди.

Как рассказали подписчики сообщества spb_today, авария случилась на пересечении проспекта Просвещения и улица Брянцева около девяти часов вечера.

– Таксист, поворачивая налево с Просвещения на Брянцева из-за солнца не увидел автомобиль, – прокомментировал один из подписчиков сообщества. – Девушка из Форда в тяжелом состоянии.

Со своей стороны в областном управлении ГИБДД прокомментировали, что в результате столкновения пострадала пассажирка «Форда», у нее тяжелые раны. Ранен водитель «Киа Рио». Травмы мужчины оцениваются как средней степени тяжести.

– Девушка в шоке, но в целом все ничего! Водитель такси пока прохожие, пользуются такими ситуациями и занимаются воровством! Воспользовались, что девушка в шоке..., залезли в машину под видом поиска телефона и прибрали же его!!! Это мерзко и цинично! Девушка не может дозвониться до родных ...., а эти мерзавцы... – рассказали также в сообществе spb_today.

Видео: архив

Фото: spb_today