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Фото: В Купчино полыхает сауна фитнес-клуба

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В фитнес-клубе Sculptors начался сильный пожар

Ранним утром среды, 1 марта 2017 года, в сауне фитнес-клуба Sculptors начался пожар. В пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу рассказали, что сигнал о пожаре в доме №76 по Будапештской улице поступил первого марта в 07.13. 

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Пользователи сообщества spb_today рассказали, что пламя освещало весь круглый зал на верхнем этаже здания фитнес-клуба. Со своей стороны в МЧС уточнили, что пожар начался в помещении сауны. По предварительным данным, при пожаре никто не пострадал, так как в этот ранний час в клубе еще не начались занятия, и в помещениях клуба еще никого не было.

Видео: архив
Фото: spb_today    

Теги: будапештская улица , купчино , петербург , пожар в фитнес-клубе , фитнес-клуб
Категории: Новости СПб Происшествия

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