Фото: В Купчино полыхает сауна фитнес-клуба

В фитнес-клубе Sculptors начался сильный пожар

Ранним утром среды, 1 марта 2017 года, в сауне фитнес-клуба Sculptors начался пожар. В пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу рассказали, что сигнал о пожаре в доме №76 по Будапештской улице поступил первого марта в 07.13.

– Горит клуб sculptors на Будапештской улице, огнеборцы на месте, – рассказали свидетели происшествия. – Бедные пожарные с баллонами за спиной лезут в люк у заправки... гидрант ищут...

Пользователи сообщества spb_today рассказали, что пламя освещало весь круглый зал на верхнем этаже здания фитнес-клуба. Со своей стороны в МЧС уточнили, что пожар начался в помещении сауны. По предварительным данным, при пожаре никто не пострадал, так как в этот ранний час в клубе еще не начались занятия, и в помещениях клуба еще никого не было.

Видео: архив

Фото: spb_today