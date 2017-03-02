Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия
Сегодня, 9:34
0
Moulin_
400
Код вставки плеера

Опубликовано видео с места взрыва газопровода в Гатчине

0
 
 

В Гатчине из-за взрыва на газопроводе перекрывали трассу. Сообщается, что возгорание удалось оперативно потушить

Ранним утром четверга, 2 марта 2017 года, в Гатчине, возле магазина "ОКей" на газопроводе произошел сильный взрыв, за которым последовал пожар. Сильные языки пламени поднимались на высоту нескольких метров.

Фотографии и видео с места происшествия опубликовали в сообществе spb_today местные жители и автомобилисты. Они же рассказали, что взрыву предшествовал ощутимый запах газа.

Как сообщают очевидцы, около «О'Кея» взорвался газопровод, был перекрыт въезд с Ленинградского шоссе на Красносельское шоссе. 

Судя по сообщениям с места происшествия, возгорание удалось оперативно потушить. По предварительным данным, никто не пострадал.

«Газ отключили, тот, который оставался в трубе, уже выгорел. ГИБДД организовала схему объезда, а «Ленэнерго» отключает свою линию, которая находится в непосредственной близости от места ЧП», – цитирует 47news источник в местной администрации.


Теги: взрыв , взрыв газа , гатчина , тайцы
Категории: Новости СПб Происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...

Спорт Экспресс

5