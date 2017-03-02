Опубликовано видео с места взрыва газопровода в Гатчине

В Гатчине из-за взрыва на газопроводе перекрывали трассу. Сообщается, что возгорание удалось оперативно потушить

Ранним утром четверга, 2 марта 2017 года, в Гатчине, возле магазина "ОКей" на газопроводе произошел сильный взрыв, за которым последовал пожар. Сильные языки пламени поднимались на высоту нескольких метров.

Фотографии и видео с места происшествия опубликовали в сообществе spb_today местные жители и автомобилисты. Они же рассказали, что взрыву предшествовал ощутимый запах газа.

Как сообщают очевидцы, около «О'Кея» взорвался газопровод, был перекрыт въезд с Ленинградского шоссе на Красносельское шоссе.

Судя по сообщениям с места происшествия, возгорание удалось оперативно потушить. По предварительным данным, никто не пострадал.

«Газ отключили, тот, который оставался в трубе, уже выгорел. ГИБДД организовала схему объезда, а «Ленэнерго» отключает свою линию, которая находится в непосредственной близости от места ЧП», – цитирует 47news источник в местной администрации.