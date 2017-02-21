Фото: Утром во вторник на заводе "Мезон" тушили сильный пожар

На Большом Сампсониевском проспекте работали пятнадцать единиц техники

Утром во вторник, 21 февраля 2017 года, на Большом Сампсониевском проспекте в Петербурге тушили сильный пожар. Техника перегородила существенную долю проезжей части, из-за этого на трассе скопилась автомобильная пробка.

Как рассказали в сообществе spb_today, пожарные открыли колодец и поставили колонку на гидрант на проезжей части, проезд автомобилей был затруднён.

Со своей стороны в пресс-службе регионального МЧС уточнили, что сообщение о возгорании поступило около 6:30. В одноэтажном цеху завода "Мезон" горела картонная тара на 30 квадратных метрах. Из-за угрозы распространения огня пожару был присвоен повышенный ранг сложности 1-бис, однако уже в 7:15 шесть пожарных расчётов локализовали возгорание.

«Завод «Мезон» – старейший в России производитель различных типов электрических конденсаторов. Расположен он в здании №28 по Большому Сампсониевскому проспекту.

Видео: архив

Фото: spb_today