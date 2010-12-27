Фото Ольги Серябкиной без трусов поразило Интернет

Ольга Серябкина, Instagram: певица опубликовала еще несколько провокативных фотографий.

В официальном Instagram красавицы Ольги Серябкиной появилось еще одно скандальное фото. На этот раз девушка выложила свой собственный портрет в образе королевы российского шоу-бизнеса. Самое крутое здесь не то, что таким образом вокалистка группы Serebro бросила вызов Алле Пугачевой и Ирине Аллегровой. Подписчиков поразил смелый визуальный ряд, который шокировал даже самых отвязных зрителей. Ольга Серябкина снялась с приспущенными белыми трусиками и короной на голове. При этом на плечах брюнетки лежит мантия, а половые органы прикрывает лишь маленькая женская ладошка самой певицы.\

Королева. Серябкина, - так подписала нашумевший пост сама девушка. Заметим, что почти никто не упрекнул ее в излишнем разврате. Все-таки Ольга Серябкина действительно выглядит по-королевски, так что большинство комментаторов просто восхитились ее внешностью.

Кстати, в последнее время Ольга Серябкина полюбила ролевые игры. Сразу после перевоплощения в образ королевы грудастая брюнетка запостила снимок, на котором она нацепила на себя фуражку полицейского. Этот снимок не вызвал у мужской половины общества особого ликования: "королева" собрала в разы больше лайков.

Фото: serebro_seryabkina