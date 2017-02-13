Фото: Ночью на Авангардной горела квартира на девятом этаже

Спасатели тушили пожар на кухне в отдельной квартире

Поздним вечером воскресенья, 12 февраля 2017 года, на Авангардной улице в Петербурге тушили сильный пожар. Как рассказали свидетели происшествия, спасатели поднимались на высоту девятого этажа – там в отдельной квартире полыхала кухня.

Со своей стороны в пресс-службе регионального управления МЧС сообщили, что информация о пожаре поступила на пульт дежурного в 23.34.

– Выгорела обстановка на кухне на площади в десять квадратных метров, – уточнили в МЧС.

Местные жители, которые поделились фотографиями, сделанными на месте пожара в Красносельском районе, рассказали, что открытое пламя, которое полыхало на горевшей кухне, было видно с улицы.

Информация о пострадавших уточняется.

Видео: из архива

Фото: spb_today