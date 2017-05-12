Фонтанирующее видео из Благовещенска: На Пролетарской прорвало трубу при испытаниях

Во время гидравлических испытаний в центре Благовещенска прорвало трубу с горячей водой

В социальных сетях появилось видео от очевидцев крупной коммунальной аварии в Благовещенске Амурской области.

На опубликованных кадрах видно, как большой столб воды вырывается из-под земли. Судя по кадрам, прорвало трубу с горячей водой, так как клубы пара распространялись далеко от места порыва. Движение на данном участке было парализовано.

На месте порыва работали коммунальные службы города. Сообщается, что на данный момент порыв ликвидирован, движение транспорта восстановлено.

Авария произошла во время плановых гидравлических испытаний теплосетей, в ходе которых выявлено несколько дефектов теплосетей. Тепло и горячая вода сегодня, по завершению испытаний, вернется не во все дома.

Видео: Instagram/dtpgram_blg