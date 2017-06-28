Фонтанирующее видео из Барнаула: Столб воды поднимался до 9 этажа

Накануне, 27 июня, в Барнауле на улице Привокзальной забил фонтан воды в результате коммунальной аварии.
Очевидцы происшествия опубликовали фотографии и видео нового Барнаульского "фонтана". Пользователи популярной социальной сети ВКонтакте сообщают, что столб воды доходил до уровня 6-9 этажей.
По всей видимости, авария произошла во время плановой опрессовки теплосетей в этом районе. Коммунальные службы быстро среагировали и отключили подачу воды в месте прорыва. В районе ограничена подача горячей воды.
Видео: ВК, Евгения Ханюкова, Александр Шпенглер
Фото:Антон Алюнин