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Фонтанирующее видео из Барнаула: Столб воды поднимался до 9 этажа

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Очевидцы сняли на видео фонтан, который бил из-под земли

 Накануне, 27 июня, в Барнауле на улице Привокзальной забил фонтан воды в результате коммунальной аварии.

Очевидцы происшествия опубликовали фотографии и видео нового Барнаульского "фонтана". Пользователи популярной социальной сети ВКонтакте сообщают, что столб воды доходил до уровня 6-9 этажей. 

По всей видимости, авария произошла во время плановой опрессовки теплосетей в этом районе. Коммунальные службы быстро среагировали и отключили подачу воды в месте прорыва. В районе ограничена подача горячей воды.

Видео: ВК, Евгения Ханюкова, Александр Шпенглер

Фото:Антон Алюнин

Теги: авария , барнаул , видео , новости регионов , очевидцы
Категории: Происшествия Новости России Лента новостей

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