Фонтаны Петергофа заработают 29 апреля

Сезон фонтанов начинается в музее-заповеднике Петергоф в субботу, 29 апреля. Фонтаны запустят в 11.00 под торжественную музыку.

Одни из главных спутников летнего сезона в Петербурге – фонтаны в Нижнем парке Петергофа. В эту субботу, 29 апреля, водные украшения летнего дворца начинают свою регулярную работу. Как сообщили в пресс-служба музея-заповедника, торжественный пуск всех 150 фонтанов и четырех каскадов Верхнего сада и Нижнего парка начнется в 11.00. Вода взмоет вверх под "Гимн Великому городу" Рейнгольда Глиэра.

Несмотря на плохую погоду. В Петергофе каждый день запускали фонтаны Большого каскада один раз в день. Сотрудники парка делали это даже тогда, когда весь сад занесло снегом.