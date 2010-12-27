В Петербурге фонтаны Летнего сада в «Ночь музеев» станут музыкальными

В Петербурге в рамках акции "Ночь музеев" фонтаны Летнего сада будут с музыкальным сопровождением.

Петербуржцы и гости города смогут посетить Летний сад в "Ночь музеев". Для ночной акции подготовлена специальная программа под названием «Огород Петра Великого».

У фонтангов, которые были восстановлены в рамках масштабной реконструкции 2012 года будет музыкальное сопровождение. Гостей Летнего сада ждет представление водной стихии под музыку. Об этом сообщила заместитель директора Русского музея Анна Цветкова.

По словам организации акции "Ночь музеев" большей популярностью у Петербуржцев пользуется Ботанический сад. Но и Летний сад находится в числе фаворитов.

Напомним, "Ночь музеев" пройдет с 20 на 21 мая. Участие в акции примут 109 заведений.

Фото: соцсети