В Петербурге хулиганы устроили пенный фонтан у Казанского

В Петербурге хулиганы вылили моющее средство в фонтан у Казанского. В результате чего густая пена заполнила весь фонтан.

В Санкт-Петербурге неизвестные добавили в фонтан у Казанского собора моющее средство. В результате такой шалости он быстро наполнился густной пеной.

По рассказам туристов, необычный фонтан пришелся им на радость.

Стало известно, что для ликвидации последствий произошедшего прибыли специалситы "Водоканала". Пресс-служба "Водоканала" сообщает, что мыло вредит механизмам. Недолгое радостное зрелище может лишить горожан и туристов фонтана не только на несколько часов, но и на весь летний сезон.

Известно, что фонтан в центре города не первый раз становится жертвой моющего средства.

Фото: "Вконтакте" группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"