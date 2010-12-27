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В Петербурге хулиганы устроили пенный фонтан у Казанского
Сегодня, 10:50
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Shdaria
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В Петербурге хулиганы устроили пенный фонтан у Казанского

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В Петербурге хулиганы вылили моющее средство в фонтан у Казанского. В результате чего густая пена заполнила весь фонтан.

 В Санкт-Петербурге неизвестные добавили в фонтан у Казанского собора моющее средство. В результате такой шалости он быстро наполнился густной пеной. 

По рассказам туристов, необычный фонтан пришелся им на радость. 

Стало известно, что для ликвидации последствий произошедшего прибыли специалситы "Водоканала". Пресс-служба "Водоканала" сообщает, что мыло вредит механизмам. Недолгое радостное зрелище может лишить горожан и туристов фонтана не только на несколько часов, но и на весь летний сезон.

Известно, что фонтан в центре города не первый раз становится жертвой моющего средства. 

 

Фото: "Вконтакте" группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

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Категории: Новости СПб Лента новостей

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