Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Сегодня, 13:47
0
Ustsova
170
Код вставки плеера

Забавное видео из Австралии: фокус с отрывающимся пальцем покорил пользователей сети

0
 
 

Местный житель так эффектно показал фокус с "отрыванием" пальцев, что за несколько дней ролик с его участием посмотрели почти 2,2 миллиона человек.

В минувшее воскресенье, 30 апреля, в сети появилось забавное видео: мужчина показывает всеми любимый с детства фокус с "отрыванием" пальцев. Судя по всему, инцидент произошел в Австралии. Местный житель настолько эффектно проделал трюк, что ролик с его участием посмотрели уже 2 миллиона 170 тысяч раз.

На кадрах можно заметить, как молодой человек сначала спокойно отрывает себе большой палец, а потом проводит подобные манипуляции с указательным и мизинцем.

Пользователи сети то и дело оставляют под видео восхищенные комментарии: "Я смотрел этот ролик в течение 10 минут", "Это просто магия".

Впрочем, некоторые убеждены, что тут не обошлось без спецэффектов, и видео было отредактировано.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось смешное видео из Омска: обезьяна провела диагностику двигателя.
 

Видео: youtube, Vincent Kuo

Теги: занимательное видео , мировые новости , новости австралии , появилось видео , смешное видео , топ youtube , фокус , фокус палец , фокус с отрыванием пальцев покорил интернет
Категории: Мировые новости Лента новостей

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...
5