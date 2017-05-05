Забавное видео из Австралии: фокус с отрывающимся пальцем покорил пользователей сети

В минувшее воскресенье, 30 апреля, в сети появилось забавное видео: мужчина показывает всеми любимый с детства фокус с "отрыванием" пальцев. Судя по всему, инцидент произошел в Австралии. Местный житель настолько эффектно проделал трюк, что ролик с его участием посмотрели уже 2 миллиона 170 тысяч раз.
На кадрах можно заметить, как молодой человек сначала спокойно отрывает себе большой палец, а потом проводит подобные манипуляции с указательным и мизинцем.
Пользователи сети то и дело оставляют под видео восхищенные комментарии: "Я смотрел этот ролик в течение 10 минут", "Это просто магия".
Впрочем, некоторые убеждены, что тут не обошлось без спецэффектов, и видео было отредактировано.
Ранее мы сообщали, что в сети появилось смешное видео из Омска: обезьяна провела диагностику двигателя.
Видео: youtube, Vincent Kuo