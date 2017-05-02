Концерт группы Firewind

В Петербург приезжает группа металл-виртуозов из Греции Firewind. Коллектив выступит в Aurora Concert Hall уже 5 мая.

В Петербург приезжает одна из самых известных рок-команд южной Европы. Греческая группа Firewind даст концерт в зале Aurora Concert Hall. Коллектив известен новым подходом к традиционному хеви-металлу. Они звучат крайне тяжело и экспрессивно, но при этом делают ставку на виртуозное исполнение. А лидером группы считается Gus G: соло-гитарист входит во всевозможные топы лучших импровизаторов мира, а его соло уже стали настоящей классикой тяжелого жанра.

Каждый концерт FIREWIND – это зажигательные мелодии, сумасшедшие гитарные пассажи, искрометные гитарные соло, мощный вокал и заряд отличного настроения. Это настоящий огненный шторм, который накрывает слушателя с первых минут и не отпускает до тех пор, пока не отзвучат последние аккорды. К тому же россияне станут одними из первых, кто услышит песни с нового альбома «Immortals», вышедшего в 20 января 2017 года, вживую.

Купить билеты можно на сайте Aurora Concert Hall.