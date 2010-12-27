Сергей Правосудов: Финляндия не будет препятствовать строительству "Северного потока - 2"

По мнению директора Института национальной энергетики Сергея Правосудова, Финляндия не возражала против проекта "Северный поток-2" ввиду "дружбы" с Россией. Возражения остальных стран могут возникнуть из-за давления со стороны США, уверен эксперт.

Как сообщает ФБА "Экономика сегодня", эксперты прокомментировали планируемое строительство газопровода "Северный поток - 2", который пройдет через Финляндию и страны Балтии.



По словам директора энергетического департамента Министерства экономики и труда Лиизы Ханкинхеймо, строительство газопровода "Северный поток - 2" не повлияет на газовый рынок Финляндии.



Газопровод в финских водах начнут строить весной следующего года, а сам проект планируется согласовать со Швецией и Данией в ближайшие два месяца.



Стоит сказать, что именно финская компания Fortum выступила первым партнером "Газпрома" по "Северному потоку". Отметим, что весь объем потребляемого страной газа обеспечивает "Газпром".



Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов рассказал, что действующий первый "Северный поток" в свое время получил все разрешения стран, через территории которых он проходит.



Эксперт отметил, что ввиду "дружбы" России и Финляндии, вторая страна не будет препятствовать проекту "Северный поток - 2".

По словам Сергея Правосудова, Швеция - единственная страна, с которой точно нужно будет согласовывать проект, а остальные страны: Дания, Германия и Финляндия препятствовать не будут, так как они приобретают российский газ.



По мнению специалиста, планы по постройке газопровода могут нарушить лишь США, если будут оказывать давление на другие страны.