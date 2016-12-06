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Филипп Киркоров рассказал, как собирается отпраздновать свой юбилей
Сегодня, 17:28
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Филипп Киркоров рассказал, как собирается отпраздновать свой юбилей

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Российский эстрадный певец Филипп Киркоров рассказал, как планирует отметить 50-летний юбилей

 Филипп Киркоров поделился, что в честь его 50-летия, грядет весьма грандиозное и необычное мероприятие. Король поп-музыки рассказал, что отпразднует свой юбилей на сцене десятью сольными концертами в Кремлёвском дворце.

Певец признался, что никогда не позволяет себе выходить в одном и том же сценическом образе перед зрителям более одного раза. По мнению Филиппа, именно это и позволяет ему оставаться одним из самых популярных исполнителей на российской эстраде.

Поп-исполнитель также гостем шоу легенд фигурного катания, которое было посвящено дню рождения Татьяны Тарасовой. Филипп Киркоров рассказал, что в детстве всегда смотрел по телевизору трансляции соревнований чемпионата мира и Олимпийских игр и даже мечтал стать фигуристом.

"Через два месяца мне будет 50 лет, и я всерьез подумываю о том, чтобы в свой юбилей впервые встать на коньки", - говорит Филипп Киркоров.


Фото: 
Instagram: fkirkorov  

Теги: филипп киркоров
Категории: Лента новостей Культура

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