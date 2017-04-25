"Филфак" 14 серия: Миша и Слава едут к ведьме за приворотами, а Лена собирает Машу на свидания по скайпу

На ТНТ стартовал комедийный сериал "Филфак", который повествует о нелегкой жизни студентов-филологов. Казалось бы, симпатичные, умные парни, студенты престижного ВУЗа, учатся хорошо, да еще и в "женском царстве", почему же им так катастрофически не везет в любви? Быть может, в новом эпизоде сериала мы наконец-то получим ответ на данный вопрос, ведь Миша, точно когда-то Шурик, приезжает в деревню за фольклором, а находит местную знахарку-гадалку. Чем закончится столь необычное знакомство, узнаем уже сегодня

В 14 серии "Филфака" озадаченный Миша пытается убежать от городской суеты и накопившихся проблем. Он соглашается на университетское задание и едет в небольшую деревушку, чтобы пообщаться с местными жителями об их традициях, сказаниях, байках. Подальше от Москвы – это то, что необходимо парню. Ведь обе девушки, Надя и Лена, к которым он испытывает чувства, кинули его на "растерзание волкам". Первая встречается со Славой, а вторая выходит замуж за Борю. Брошенный Миша пытается отвлечься от дурных мыслей, поэтому и отправляется в путь.

Однако в деревне, к его большому удивлению, он встречает своего соперника Славу. Тот приехал к бабушке, а заодно и к местной знахарке за приворотом. Неожиданно для себя, Миша выясняет, что Слава сделал предложение Наде, но девушка ему отказала. Может быть, Миша еще вправе претендовать на ее сердце? Впрочем, гадалка рассказывает Славе, что у Нади кто-то есть. Чем закончатся дела любовные, узнаем уже сегодня в 20:30 на ТНТ.

Конечно, проблемы на личном фронте есть у многих. Маша, подруга Нади, умная девушка, однако не привлекающая мужчин. У нее назначено свидание по скайпу, поэтому она обращается за помощью к Лене. Девушка ее наряжает и отправляет общаться с "ковбоем". Однако неожиданно парень на другом конце провода предлагает замутить на троих. Это обижает обеих девушек, и они уходят, оставив скайп включенным. Кажется, кто-то попал, ведь к компьютеру подходит Боря.

Естественно, данная ситуация повлияла на Лену. Девушка начинает думать, почему в нее влюблен Боря: из-за внешности или все-таки нет? Она задает волнующие вопросы Борису, ставя тем самым парня в тупик. Чем закончится эта история, узнаем уже сегодня. Не пропустите 14 серию "Филфака" в 20:30 на ТНТ.

Видео: официальная группа сериала "Филфак" вконтакте